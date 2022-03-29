Rus füzeleri valilik binasını vurdu! Ölü ve yaralılar var
Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binası Rus füzesi tarafından vuruldu. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.
Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Rusya, Ukrayna’daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv’deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu.
FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYIN
7 kişi öldü 22 kişi yaralandı
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı. Binadan kurtarılan bir kişi, “Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti” dedi.
Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.