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Dünya Rus füzeleri valilik binasını vurdu! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Rus füzeleri valilik binasını vurdu! Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binası Rus füzesi tarafından vuruldu. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 16:26:00 - 2022-03-29 16:35:11

Ukrayna’nın Mikolayiv kentindeki valilik binasının Rus füzesi tarafından vurulmasının ardından 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna’daki saldırılarını sürdürürken, Mikolayiv’deki valilik binasını hedef aldı. Sabah saatlerinde füze saldırısına uğrayan binada büyük hasar oluştu.

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7 kişi öldü 22 kişi yaralandı

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı aktarıldı. Binadan kurtarılan bir kişi, “Benim bulunduğum katta bir kadın öldü. Size ne söyleyebilirim ki? Ona sarıldım ve aradan 2 dakika geçti” dedi.

Kurtarma ekipleri enkaz altındaki arama çalışmalarına devam ederken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

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