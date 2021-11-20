Rus füze ve tankları ABD sokaklarında! Şaşırtan görüntü

ABD'nin Alabama Eyaleti'nde, bir otoban üzerinde Rus S-300 hava savunma sistemi ile T-72 tankının maketleri görüldü. Bu maketlerin, ABD Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği bir tatbikat sırasında, "düşman hedefleri" olarak kullanılacağı tahmin ediliyor.

Çinli kaynaklar, ABD'lilerin Sovyetler Birliği tarafından 1983 yılında ürettiği MAZ-543M aracı temelinde PS modifikasyonlu 5P85S füze fırlatıcısının kopyasını oluşturmaya çalıştığını kaydediyor. Ancak fotoğraflara yansıtılan maket, Çin ordusunun bazı silahlarına özgü pikselli kamuflaja sahip. Aynı zamanda, Çin hava savunmasının daha modern Rusya yapımı S-300PMU1, S-300PMU2 ve S-400 sistemlerine sahip olduğu biliniyor.

Aracın tamamlanmamış şasine dikkat çeken gözlemciler, şasinin muhtemelen tatbikat yerinde bitirileceği tahmin ediliyor.

Hava savunma sistemi maketi, yüksek ağırlıklara dayanabilen özel tekerlekli platform üzerine yerleştirildiği görülüyor.

T-72 tankının maketi de hareket edemiyor. Tank, 6 tekerlekli şasi üzerine monte edildi.

Tankı yapanların, orijinale tam benzeyip benzemediğini fazla umursamadıkları dikkat çekiyor. Misal, kuledeki ankastre dinamik koruma, tankın son iki modifikasyonu olan T-72B ve T-72B3'te kullanılan Kontakt-5'i andırırken ön zırh üzerinde, T-72AB veya 1985 yapımı T-72B modellerinde kullanılan Kontakt-1 görülüyor.