Rus elçiden S-300 ve İsrail değerlendirmesi!

Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoliy Viktorov, S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye'ye konuşlandırılmasının amacının İsrail'i cezalandırmak değil, Suriye'deki askerleri savunmak olduğunu söyledi.

The Times of Israel gazetesine demeç veren Viktorov, Suriye'ye S-300 gönderme kararının İl-20 vakası kaynaklı 'tek taraflı cezalandırma önlemi' olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Büyükelçi, Rusya'nın Suriye'ye S-300'leri sevk ettiğini, zira Suriye'deki Rus askerlerin hayatlarını savunması gerektiğini ifade etti.

Viktorov, İl-20 vakasının çok ciddi bir olay olduğunu ve gelecekte bu tür olaylardan kaçınılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Rusya'nın Lazkiye'deki Hmeymim Üssü yakınlarında düşen uçaktaki 15 Rus askeri hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki hedeflere saldırı yapan İsrail savaş uçaklarının Rus uçağını 'kalkan' olarak kullandığını ve Suriye'nin S-200 hava savunma unsurlarının Rus uçağını düşürmesine neden olduğunu açıklamıştı.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın Suriye'deki askerlerinin güvenliğini artırma önlemleri kapsamında S-300'lerin Suriye'ye tedarik edileceğini duyurmuştu.