Rus dostu ülkeden korkunç açıklama: Nükleer silah kullanmaya hazırız!

Silahlı kuvvetlerinin herhangi bir krize karşı yanıt vermede hazır bulunduğunu söyleyen Kim, nükleer silahlarını da caydırıcı güç olarak harekete geçirmeye hazır oldukları değerlendirmesinde bulundu.

Kim yaptığı konuşmada, "ABD'nin Kuzey Kore'yi şeytan gibi göstererek kendi düşmanca eylemlerini haklı çıkarmaya çalıştığını ve bunu Güney Kore gibi ülkelerle yardımlaşarak yaptığını" söyledi.

Konuşmasında ayrıca Güney Kore'de bu yıl göreve başlayan Devlet Başkanı'nı da eleştiren Kim, "Yoon Suk-yeol öncülüğündeki hükümet gangsterler tarafından yönetiliyor." dedi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı dün yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin nükleer silah ve füze testlerine devam etmesi durumunda ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını belirtmişti.

Kuzey Kore bu yıl içerisinde çok sayıda silah ve füze testi gerçekleştirdi.

Kaynak: Mepa News