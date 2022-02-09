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Gündem Rus donanmasının gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti
Gündem

Rus donanmasının gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 3 geminin, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 21:35:00 -
Rus donanmasının gemileri İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 3 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 17 borda numaralı "Pyotr Morgunov", 12 borda numaralı "Olenegorskiy Gorniak" ve 16 borda numaralı "Georgiy Pobedonosets", saat 20.30 civarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Karadeniz yönüne seyrini sürdüren gemilere Boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi paylaşılmadı.

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