Rus doktordan ezber bozan uyarı: Sarımsak ve soğandan medet ummayın

Rusya'nın en ünlü doktorlarından televizyon programcısı Yevgeni Komarovski, bağışıklığı arttırmak için başvurulan, ancak fayda sağlamayan yöntemleri sıraladı. Komarovski instagram hesabından yaptığı paylaşımda bağışıklığı arttırmak için soğan-sarımsak yemek, ya da tılsım taşımak gibi yöntemlerin işe yaramadığını söyledi.



Komarovski ayrıca Rusya'da BAD olarak tabir edilen biyo-aktif katkıların da enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelede etkisiz olduğuna dikkat çekti. Ünlü televizyoncu bağışıklığı kuvvetlendirmek için homeopati preparatlarından da medet umulmaması gerektiğini ilave ediyor.



Komarovski bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için yapılması gerekenleri "iyi bir uyku, kararında fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenme" olarak sıraladı. Doktor ayrıca alkolden de tamamen uzak durulması gerektiğini söyledi.



Yevgeni Komarovski ayrıca stresten uzak bir yaşam sürülmesi ve koronavirüs söz konusuysa muhakkak aşı olunması tavsiyesinde bulundu.