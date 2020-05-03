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Sağlık

Rus doktor hatırlattı: Yılda 1 milyon kişiyi öldüren virüsün aşısı hala bulunamadı

Rus doktor Aleksandr Myasnikov, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nü (HIV) hatırlatarak, söz konusu virüsün yılda 1 milyon kişinin hayatına mal olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 01:00:00 -
Rus doktor hatırlattı: Yılda 1 milyon kişiyi öldüren virüsün aşısı hala bulunamadı

Rusya’da koronavirüs pandemisi izleme merkezinin sözcüsü, Moskova 71 no.lu Şehir Hastanesi’nin Başhekimi Dr. Aleksandr Myasnikov, Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu (AIDS) hastalığına yol açan ve her yıl 1.7 milyon kişiye bulaşan HIV virüsünü hatırlatarak bu virüsün yılda 1 milyon kişinin hayatına mal olduğunu belirtti.

"Henüz bir aşı geliştirilemedi"

Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, HIV’e karşı henüz bir aşı geliştirilemediğini söyleyen Rus doktor, ayrıca hastalığı kapanların sonuna kadar iyileşmesinin mümkün olmadığını belirtti.

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