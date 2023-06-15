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Dünya Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Talep artınca bakın ne yapmak zorunda kaldılar
Dünya

Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Talep artınca bakın ne yapmak zorunda kaldılar

Yeniakit Publisher
2023-06-15 07:05:00 - 2023-06-15 07:10:28
Rus devinden sürpriz Türkiye kararı! Talep artınca bakın ne yapmak zorunda kaldılar

Rusya’nın en büyük charter havayolu şirketlerinden olan Azur Air, talep artınca 6 şehirden Antalya'ya ek sefer koydu

Azur Air daha önce açıkladığı yaz uçuş programını yüzde 50 oranında artırdı.

Popüler tatil bölgelerine haftada 190 uçuş!

Azur Air yaz sezonunda Türkiye, Mısır ve Tayland gibi popüler destinasyonlara haftada 190 uçuş gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu rakam şirketin Mayıs ayında açıkladığı uçuş sayısından yüzde 50 daha fazla.

AZUR Air'in ticari departman müdürü Vadim Dolev, ATOR Vestnik'e yaptığı açıklamada, öncelikle turist talebinin arttığı Türkiye yönlerinde filonun daha yoğun işletilmesiyle programı genişlettiklerini söyledi.

7 Rus şehrinden Antalya'ya ek sefer koydu

Antalya'ya ek seferler Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Yekaterinburg, Ufa, Kazan ve Krasnoyarsk şehirlerinden gerçekleştirilecek . AZUR Air , ABD yaptırımları nedeniyle Rusya'ya uçamayan bu rotalarda Southwind'in yerini alacak.

Yekaterinburg Dalaman uçuşları başladı

Azur Air ayrıca Rusya'nın Yekaterinburg şehrinden Dalaman'a uçuşlara başladı.
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