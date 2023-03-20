Rus devinden sürpriz adım! Türkiye'de açma kararı aldılar

Rus tur operatörü PEGAS Touristik Antalya'daki yeni otelini açıyor.

Pegas Touristik bünyesindeki Swandor Hotels & Resorts zincirinin Antalya'daki ikinci oteli yazın açılıyor.

17 Haziran'da açılacak

Kemer yakınlarındaki Kiriş'te açılacak 5 yıldızlı yeni otelin ismi Swandor Hotels & Resorts Kemer olacak. PEGAS Touristik Rusya'dan Swandor Hotels Kemer konaklamalı tur programlarını satışa açtı. Antalya Havalimanı'na 65 kilometre uzaklıktaki otel eski PGS Kiriş Resort'un yerine inşa edildi. Bu otelle Swandor zinciri Antalya'daki otel sayısını ikiye çıkardı: 5 yıldızlı Swandor Topkapı Palace ve Swandor Kemer. Her iki otel de "ultra her şey dahil" konseptinde faaliyet gösteriyor. Swandor Hotels & Resorts Kemer 17 Haziran itibariyle misafir ağırlayacak.