Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda durdurdular

FUN&SUN (TUI Rusya), Rusya’nın Çelyabinsk şehrinden Antalya’ya yaptığı charter uçuşları durdurma kararı aldı.

23 Mayıs’ta başlayan ve Corendon Airlines uçaklarıyla Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen charter uçuşların Ekim ayına kadar yapılması planlanıyordu.

TourdomRu’nun aktardığına göre, Çelyabinsk'ten Antalya’ya son uçuşun 18 Temmuz’da yapılacağı belirtiliyor.

Uzmanlar durdurma kararının nedeninin FUN&SUN’un, Türk Hava Yolları (THY) ile rekabet edememesi olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre tur operatörü, haftanın her günü Çelyabinsk'ten Antalya’ya sefer düzenleyen THY nedeniyle uçaklarını dolduramadı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO