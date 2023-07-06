Rus devinden beklenmedik Türkiye kararı! Bir anda durdurdular
Rus hava yolu şirketi FUN&SUN, Antalya uçuşlarını bir anda durdurma kararı aldı.
FUN&SUN (TUI Rusya), Rusya’nın Çelyabinsk şehrinden Antalya’ya yaptığı charter uçuşları durdurma kararı aldı.
23 Mayıs’ta başlayan ve Corendon Airlines uçaklarıyla Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilen charter uçuşların Ekim ayına kadar yapılması planlanıyordu.
TourdomRu’nun aktardığına göre, Çelyabinsk'ten Antalya’ya son uçuşun 18 Temmuz’da yapılacağı belirtiliyor.
Uzmanlar durdurma kararının nedeninin FUN&SUN’un, Türk Hava Yolları (THY) ile rekabet edememesi olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre tur operatörü, haftanın her günü Çelyabinsk'ten Antalya’ya sefer düzenleyen THY nedeniyle uçaklarını dolduramadı.
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