Rus devi uzaktan çalışmayı yasakladı! İzin kararı: Hoş olmayan paylaşım! Tepki yağdı

Rus teknoloji devi VKontakte (VK) çalışanların uzaktan çalışma seçeneğini elinde bulunduracağını, ancak kullanıcı verileri de dahil olmak üzere iş akışına tam erişime sahip olmak için artık ülke içinde yer almak zorunda kalacaklarını söyledi.

Forbes'ta yer alan habere göre VK, “VK personeli ofisten, hibrit formatta ve uzaktan çalışma fırsatına sahip. Aynı zamanda, kullanıcı verileriyle çalışma da dahil olmak üzere tüm erişimlerle tam ölçekli uzaktan çalışma, ofisten veya Rusya topraklarından uzaktan mümkündür” açıklamasını yaptı.

Daha önce The Bell medya kuruluşu, VK'nın çalışanlarına çalışma yerlerini belirlemeleri ve yönetim tarafından onaylatmaları gerektiğini bildirdiğini bildirdi.

Bilişim sektöründeki kaynaklara göre, veri ve bilgi sistemlerine yönelik kurumsal güvenlik gereklilikleri genellikle teknoloji şirketlerini verileri ülke içinde tutma zorunluluğu getiriyor ve yalnızca yurt içinde yerleşik çalışanların erişimine izin veriyor.

Duruma aşina olan kaynaklar ayrıca The Bell'e, BT şirketlerinin genellikle yurt dışından çalışan kilit çalışanları kovmadıklarını, bunun yerine işlerinin formatı üzerinde vaka bazında anlaşmaya vardıklarını da söyledi.

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Daha öncede Apple, Rus sosyal medya şirketi VK'nın tüm uygulamalarını dünya çapında App Store'dan kaldırdı.

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