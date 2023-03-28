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Dünya Rusya'nın nükleer silah planı kararı! Polonya, Belarus'a yaptırım çağrısı: Eylemler net yapılacak diyerek açıkladı
Dünya

Rusya'nın nükleer silah planı kararı! Polonya, Belarus'a yaptırım çağrısı: Eylemler net yapılacak diyerek açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-03-28 18:46:00 - 2023-03-28 19:05:34
Rusya'nın nükleer silah planı kararı! Polonya, Belarus'a yaptırım çağrısı: Eylemler net yapılacak diyerek açıkladı

Polonya, Belarus hükümetine daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Polonya'da Rusya ve Belarus için casusluk yaptığı iddia edilen 2 kişi 3 ay süreliğine tutuklannmıştı. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma planlarının Belarus hükümetine ek ve ağır yaptırımlara yol açması gerektiğini söyledi. Gündemi sarsacak açıklamalar...

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma planlarının Belarus hükümetine ek ve ağır yaptırımlara yol açması gerektiğini söyledi.

Morawiecki, Polonya heyetinin hükümetler arası müzakereler kapsamında ziyaret ettiği Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Belarus'a yönelik bir sonraki yaptırım dalgasının özellikle Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko rejimi için "çok daha şiddetli" olacağını belirten Morawiecki, Rusya ve Belarus'a yönelik sonraki yaptırımların kapsamı hakkında Avrupalı liderlerle sürekli görüştüğünü ifade etti.

Morawiecki, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'yı hedef alarak Belarus'un da Moskova yönetimine destek olmasını eleştirdi.

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırma planlarının Belarus hükümetine ek ve ağır yaptırımlara yol açması gerektiğini söyleyen Morawiecki, "Polonya'da bizler, Rusya'nın saldırganlığına fiili olarak hizmet eden bu tür eylemleri kabul etmeyeceğimize dair Lukaşenko'ya çok net bir sinyal göndermek için ikili ilişkilerimiz çerçevesinde ticaret gibi konulara ilişkin tüm parametreleri sıkılaştırıp sıkılaştırmamayı düşünüyoruz." diye konuştu.
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- Rusya'dan Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti.

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın bu kararını "sorumsuzca" bulduklarını bildirmişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da BM Güvenlik Konseyinin olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu.

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