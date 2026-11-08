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Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

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Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

Sezonun başlamasıyla tezgahlarda bol bol bulunan palamut, havaların soğumasıyla göç etmeye başladı.

#1
Foto - Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

Türkiye, son yılların en bereketli balık sezonlarından birini yaşadı. Özellikle palamut bu yıla damga vurdu. Bereketli sezonun da etkisiyle palamut fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı. Karadeniz'de sezon başından itibaren bol miktarda avlanan palamut, havaların soğumasıyla birlikte göç etmeye başladı.

#2
Foto - Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

PALAMUDA VEDA ZAMANI: FİYATLAR YÜKSELİYOR Son günlerde hava muhalefetinin de etkisiyle av miktarı azalan palamut, balıkçı tezgahlarında daha az görülürken fiyatı da yükseldi. Sezon içerisinde 75-100 TL arasında satılan palamudun fiyatı, son günlerde 125-150 TL seviyelerine çıktı.

#3
Foto - Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

"PALAMUT GÖÇ ETMEYE BAŞLADI" Balıkçı esnafı Bülent Ay, palamudun yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladığını belirterek, "Palamut yavaş yavaş tezgahlardan çekilmeye başladı. Yakında tezgahlarda farklı balıklar görmeye başlayacağız. Palamuda yavaş yavaş veda ediyoruz. Havaların soğumasıyla beraber palamut göç etmeye başladı. Vatandaşımız ilk zamanki gibi palamuda pek ilgi göstermiyor.

#4
Foto - Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

"İNSANIMIZ DOYDUĞU İÇİN İLGİ DE AZALDI" Bu sene insanımız palamuda doyduğu için ilgi de azaldı. Diğer çeşitlere yönelmeye başladılar. Bu bölgede insanımız önce hamsiyi arar tezgahta, ardından da mezgit ve istavrit gibi balıklara yönelir." dedi.

#5
Foto - Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

"HAVA DA BOZUK OLDUĞU İÇİN TEZGAHLARA GELMİYOR" Balıkçı esnafı Emin Avcı ise son birkaç gündür etkili olan hava muhalefetinin palamut avcılığını olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Birkaç günden beri hava muhalefeti olduğu için palamut azaldı. Artık palamudun son demlerine yaklaşıyoruz. Hava da bozuk olduğu için tezgahlara fazla palamut gelmiyor. Palamut ayrıca göçmen bir balık. Bu dönemler onun göçe başladığı dönemler.

#6
Foto - Herkes almak için sıraya giriyordu: Tezgahlardan yavaş yavaş çekilmeye başladı!

"BU SENE ÇOK İYİ BİR PALAMUT AVCILIĞI OLDU" Yavaş yavaş azalıyor diyebiliriz. Fiyat olarak 75-100 TL'ye satılıyordu, şu anda 125-150 TL'ye satılıyor. Palamut sezonu yaklaşık bir ay daha sürer diye düşünüyorum fakat eskisi kadar bol olmaz. Vatandaşımız eskisi kadar ilgi göstermiyor. Bu sene çok iyi bir palamut avcılığı oldu. Vatandaş da palamuda doydu. Bu süreçte insanımız tuzlamasını yaptı, dondurucuya attı, ızgarasını yaptı." diye konuştu.

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