  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ormandan yürüyüş yapan kişi yaralandı! Alanya'da eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşadı Polisler kira öder gibi ev sahibi olacak! İşte tüm detaylar... Milletvekili Subaşı, Erdoğan’ın siyasi hayatını kaleme aldı: Kasımpaşa’dan Cumhurbaşkanlığına uzanan mücadele Ormanda gezerken keşfetti: Tam 40 santimetre boyunda! Ortalığı yangın yerine çevirecek gelişme: Konuşulması bile heyecanlandırmaya yetti 196 ülke Türkiye'de bir araya geliyor! Sıfır atık ve deprem konutları dünya vitrininde Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı! Uzmanlar uyarıyor: Günlük ev temizliğinde birçoğumuzun yaptığı bu hata aslında performansı düşürüyor Pis olan fırına koyun: Meğer boşuna ovuyormuşuz! Banyoda asırlık mucize tamamen değiştiriyor
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

BİM aktüel ürünler kataloğu ile 13 Kasım Cuma ve 15 Kasım Pazar günlerinden itibaren mutfak gereçlerinden elektronik ısıtıcılara kadar yüzlerce ürün indirimli olarak satışa sunuluyor.

#1
Foto - Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

Paşabahçe Bouquet Çay Bardağı 6’lı (~170 cc): 219 TL Glass in love Cam Kupa 6’lı (~190 ml): 229 TL LAV 3 Katlı Kapaklı Sunumluk (~765 cc): 139 TL LAV Desenli Saklama Kabı (~240 cc): 49 TL LAV Tasty Cam Kavanoz (~575 cc): 35 TL LAV Tasty Cam Kavanoz (~1050 cc): 45 TL Colorina Gravürlü Cam Tatlı Tabağı Çeşitleri (~12 cm): 30 TL Colorina Gravürlü Cam Kase (~20 cm): 119 TL Paşabahçe Tokio Meşrubat Bardağı 3’lü (~390 cc): 109 TL Paşabahçe Tokio Su Bardağı 3’lü (~270 cc): 89 TL Borcam Gravür Kenarlı Borcam Fırın Tepsisi (~37 cm / ~2850 cc): 299 TL RAKLE Renkli Meşrubat Bardağı (~390 cc): 49 TL Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları: 69 TL Benante Desenli Kayık Tabak (~26,5×16 cm): 129 TL Benante Baharatlık Seti 3’lü (~12x12x11 cm): 399 TL Benante Rimli Desenli Kupa (~200 ml): 129 TL Benante Kapaklı Saklama Kabı Seti 3’lü: 399 TL Hobby Life Pipetli Matara (~550 ml): 129 TL

#2
Foto - Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler (48 Farklı Ürün): 25 TL Desenli Emaye Bakraç (~20 cm / ~5,25 L): 549 TL Desenli Emaye Saklama Kabı 6 Parça (14, 16, 18 cm): 649 TL Desenli Emaye Kızartma Tenceresi (~22 cm): 579 TL Desenli Emaye Sosluk (~14 cm / ~1,5 L): 349 TL Amboss Alüminyum Döküm Şekilli Pankek Tavası (~26 cm): 449 TL Bonera Çaydanlık (304 Kalite Çelik, Demlik ~1 L, Suluk ~2 L): 999 TL Cook Love Çelik Saplı Silikon Uçlu Desenli Maşa: 149 TL Gold Saplı Tek Fiyat Akasya Mutfak Gereçleri: 99 TL Okyanus Home Kase Seti 2’li (~2,5 L – ~4 L): 129 TL Okyanus Home Ölçülü Narenciye Sıkacağı (~500 ml): 89 TL Paslanmaz Süt Süzgeci (~14 cm): 75 TL Dondurucu Saklama Kabı (~1,4 L): 45 TL Hobby Life Katlanır Çamaşır Selesi (~25 L): 299 TL Fonksiyonel Askı Çeşitleri: 49 TL Tek Fiyat Organizer Çeşitleri: 69 TL Çemberli Badya (~4,5 L): 75 TL

#3
Foto - Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

PP Valiz Küçük Boy (~55x24x35 cm): 999 TL PP Valiz Orta Boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL PP Valiz Büyük Boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL 6’lı Valiz Organizer: 135 TL Çanta (~34×51 cm): 195 TL Pelüş / Metal Toka Çeşitleri: 59 TL Bel / Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL Barbie / Hot Wheels Bardaklı Şemsiye: 459 TL Barbie / Hot Wheels Yağmur Çizmesi (Kız-Erkek 29/30 – 31/32): 459 TL Barbie / Hot Wheels Çocuk Çorap (Kız-Erkek 5-6, 7-8 Yaş): 79 TL Altın Başak 10’lu Dikiş Seti: 169 TL Üçbaşak Dikiş İpi 2’li (~900 mt): 139 TL Ören Bayan Lastik (3 cm / ~10 mt): 179 TL Ören Bayan Lastik (2 cm / ~10 mt): 139 TL Düz Dikişsiz Bone (0 Pamuk): 55 TL Fırfırlı Dikişsiz Bone (0 Pamuk): 75 TL Flamlı Eşarp (~100×100 cm): 99 TL Ören Bayan Yeşil Elma Kokulu Yazma (~100×100 cm): 99 TL

#4
Foto - Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

Ören Bayan Dora Yumak 2’li: 89 TL Ören Bayan Kristal Yumak 2’li: 89 TL Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst (2XL, 3XL): 349 TL Kadın Tam Fermuarlı Polar Üst: 349 TL Kadın Kaşkorse Sweat (S/M, L/XL): 299 TL Kadın Kaşkorse Pantolon (S/M, L/XL): 299 TL Ghoss Şardonlu Erkek Eşofman Altı: 269 TL Ghoss Şardonlu Kadın Eşofman Altı: 269 TL Kiğılı Dynamic Tam Fermuarlı Garnili Polar (S, M, L, XL): 739 TL Kiğılı Dynamic Erkek Pantolon (M, L, XL): 719 TL Kiğılı Dynamic Erkek Fanila (M, L, XL): 179 TL Kiğılı Dynamic Erkek Boxer (M, L, XL): 149 TL Erkek Dokuma Pantolon (S, M, L, XL, 2XL): 419 TL Erkek Trekking Ayakkabı (42-43 Numara): 799 TL Jel Spor Tabanlık Kadın-Erkek: 129 TL Kadın Termal Çorap (S/M, L/XL): 149 TL Penti 40 Denye Külotlu Çorap: 89 TL Penti 40 Denye Pantolon Çorabı: 49 TL Bolero Kadın Uyku Çorabı: 45 TL Erkek Soket Çorap 3’lü: 109 TL Kadın Desenli Slip 3’lü (M/L/XL): 109 TL

#5
Foto - Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

TCL 55 İnç 4K QLED HDR Google TV (55T61C, Stok: 4.000): 27.900 TL Insta360 X3 Aksiyon Kamerası (5.7K 360 Derece, Stok: 7.000): 16.990 TL TCL 100 W Soundbar (S45H, Stok: 4.000): 4.500 TL Logitech G203 Kablolu Oyuncu Mouse + Mouse Pad Set (Stok: 7.000): 999 TL Kumtel HC-2948 Fanlı Konvektör Isıtıcı (2000 W): 2.290 TL Kumtel 11 Dilim Yağlı Radyatör Isıtıcı (2300 W): 3.250 TL Kumtel Dikey Isıtıcı (2300 W): 2.190 TL Zenon Mini Quartz Isıtıcı (1200 W): 749 TL Kumtel Çift Yönlü Şömine Isıtıcı (1800 W): 1.590 TL Kumtel Fanlı Isıtıcı (2000 W): 799 TL İmex 10.000 mAh Kablolu Powerbank: 499 TL Polosmart FS123 Kablosuz Speaker: 699 TL Polosmart FS122 TWS Kablosuz Kulaklık: 599 TL Nordica Pilli Tüy Toplama Cihazı: 249 TL House Pratik HP92 Şarj Edilebilir El Feneri: 399 TL

#6
Foto - Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

Heifer Chef’s Mini Blender (1000 W): 1.990 TL Heifer Chef’s Çay Makinesi (1500 W): 1.990 TL Fakir SM1804B Blender Set (1800 W): 2.790 TL Kumtel Mikrodalga Fırın (600 W): 2.690 TL Keyif Közde Sütlü Türk Kahvesi Makinesi: 1.890 TL Heifer Profesyonel Saç Kurutma Makinesi (2600 W): 1.190 TL Altus Buharlı Ütü (2400 W): 1.490 TL Forever Makyaj Süngeri Temizleme Makinesi: 399 TL Heifer Nostaljik Popcorn Makinesi (1200 W, Stok: 5.000): 1.690 TL Altus AL 8080 SB Tartı: 490 TL Elektrikli Kirpik Kıvırıcı: 149 TL Naturalove 4’ü 1 Arada Kadın Tıraş Makinesi (Stok: 8.000): 899 TL Philips MG3915/15 6’sı 1 Arada Erkek Bakım Seti: 1.390 TL Nordica Şarjlı Diş Fırçası: 429 TL Tüy Alma Makinesi Mini: 349 TL Nano Cam Ayak Törpüsü ve Tüy Alıcı: 399 TL

#7
Foto - Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

TÜBİTAK İlk Okuma Kitapları: 39 TL Matchbox Tekli Arabalar: 119 TL Piccolo Mondi Büyük Boy Blok Çiçekler: 229 TL Looney Tunes Space 100 Parça Puzzle: 79 TL Limon Oyuncak Şarjlı Kumandalı Duman Atan Kamyonet: 599 TL Barbie Manyetik Kıyafet Giydirme Oyunu: 199 TL Barbie Öğretmen Seti (Stok: 8.000): 899 TL MGS Sesli Dönüşen Robot: 349 TL Hot Wheels Monster Truck 1:64 Arabalar: 279 TL Spor Araba: 239 TL Elena Bob Pelüş Ayıcık (~42 cm): 589 TL Mega Kristal Sürpriz Yumurta: 239 TL Dede Bavullu Doktor Seti (15 Parça): 579 TL Piccolo Mondi Işıklı Sesli Refleks Oyunu: 449 TL MGS İlk Arabam (Maksimum ~15 kg): 589 TL Piccolo Mondi Kutu Oyunu Çeşitleri: 299 TL Hobi Toys Oyuncak Çantalı Diş Doktoru (12 Parça): 169 TL Gokidy Metal Araba Karavanlı: 199 TL Gokidy Sök Tak İş Makineleri: 119 TL MGS Oyuncak Balo Arabası: 429 TL Keçeli Kalemli Boyanabilir Mat (~25×35 cm, 6 Kalem): 159 TL Dostoys Penguen Denge Oyunu: 429 TL Animasyon Balon Seti (10 Balon, 1 Pompa): 49 TL Eolo Ce-Ee Kitaplar: 159 TL Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Hikaye Kitapları: 59 TL Ebby Kids Mum Boyalı Boyama Kitapları (6 Mum Boya): 139 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gabar’da petrol üretimi şahlandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan müjdeler peş peşe geldi!
Gündem

Gabar’da petrol üretimi şahlandı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan müjdeler peş peşe geldi!

Gabar Dağı’nda yürütülen devasa arama ve üretim faaliyetlerine ilişkin tarihi gelişmeleri duyuran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan..
Valilik saat verdi! Yoğun kar geliyor
Gündem

Valilik saat verdi! Yoğun kar geliyor

Bolu Valiliği, kuvvetli kar yağışı için vatandaşları uyardı. Kentte kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaşması beklenirken, Erzurum, ..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emeklilere zam açıklaması: Emekliler çok önemli! Yüksek artış hepsini kapsayacak

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 emekli maaşı zammına ilişkin Çalışma Bakanı Işıkhan ve Hazine Bakanları Şimşek’in ardından Cumh..
Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Sürecin 3 garantisi var! Aksi halde yasa uygulanmayacak!
Gündem

Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Sürecin 3 garantisi var! Aksi halde yasa uygulanmayacak!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'da katıldığı Sivil Toplum Buluşmaları programında, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendi..
"Sen kimsin Emin? İsrail'den yana mı Türkiye'den yana mısın?" Hakan Fidan'a dil uzattı
Gündem

“Sen kimsin Emin? İsrail'den yana mı Türkiye'den yana mısın?” Hakan Fidan'a dil uzattı

Prof. Dr. Emin Gürses, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Azerbaycan'daki toplantıda İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması sırasında s..
Eski zihniyetli Yeni Parti’de deprem: Tekirdağ Belediye Başkanı istifa etti
Gündem

Eski zihniyetli Yeni Parti’de deprem: Tekirdağ Belediye Başkanı istifa etti

Özgür Özel ile birlikte CHP’den koparak Yeni Parti’ye katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer partisinden istifa ettiğini..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23