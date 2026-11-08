Aksiyon Kamera ve Isıtıcı modelleri geliyor...BİM 13-15 Kasım kataloğu yayınlandı!

PP Valiz Küçük Boy (~55x24x35 cm): 999 TL PP Valiz Orta Boy (~65x28x45 cm): 1.199 TL PP Valiz Büyük Boy (~75x33x52 cm): 1.399 TL 6’lı Valiz Organizer: 135 TL Çanta (~34×51 cm): 195 TL Pelüş / Metal Toka Çeşitleri: 59 TL Bel / Ayak Sıcak Su Torbası: 349 TL Barbie / Hot Wheels Bardaklı Şemsiye: 459 TL Barbie / Hot Wheels Yağmur Çizmesi (Kız-Erkek 29/30 – 31/32): 459 TL Barbie / Hot Wheels Çocuk Çorap (Kız-Erkek 5-6, 7-8 Yaş): 79 TL Altın Başak 10’lu Dikiş Seti: 169 TL Üçbaşak Dikiş İpi 2’li (~900 mt): 139 TL Ören Bayan Lastik (3 cm / ~10 mt): 179 TL Ören Bayan Lastik (2 cm / ~10 mt): 139 TL Düz Dikişsiz Bone (0 Pamuk): 55 TL Fırfırlı Dikişsiz Bone (0 Pamuk): 75 TL Flamlı Eşarp (~100×100 cm): 99 TL Ören Bayan Yeşil Elma Kokulu Yazma (~100×100 cm): 99 TL