Dev şirket duyurdu: En çok çay tüketen ülke belli oldu! Türkiye, BAE, Çin, Almanya..Sonuç bakın ne çıktı

Çay, dünya genelinde sudan sonra en çok tüketilen içecek... Öyle ki yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı birçok coğrafyasında önemli bir kültürel değer. Statista’nın bir araştırmaya imza attı. Yaptığı araştırma 56 ülkeyi kapsıyor. En fazla çay tüketen ülkeler sıralamasında başı iseçok dikkat çekici çünkü başı Türkiye çekiyor. Araştırmaya göre Türkiye’de çay içme oranı yüzde 90.

Türkiye’de en çok tüketilen içecek olan siyah çay, kahvaltılarda, yemeklerden sonra pek çok kişinin favori içeceği. Hatta tiryakileri bile var. Doğru miktar tüketildiğinde siyah çayın faydası çok.

En fazla çay tüketen ülke Türkiye

Türkiye'yi Kenya takip ediyor

Önemli bir çay üreticisi ve ihracatçısı olan Kenya da listenin 2. sırasında yer alıyor.

Pakistan, Fas, Hindistan, İrlanda, Birleşik Krallık, Almanya, ABD, Çin ve İspanya listede öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

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Çay her ülkede farklı şekillerde demlenerek servis ediliyor. Geleneksel Türk çayı, siyah çaydan iki parçalı çaydanlıkta demleniyor. Arzuya göre içine şeker atılarak tatlandırılıyor.

Antioksidan özellikleri bulunuyor

Türkiye çayla ilk defa 1787’de Japonya’dan getirilen çay tohumlarının ekilmesiyle tanıştı. 1924’te çay yetiştirilmesi için onay alındı, 1947’de ise ilk fabrika kurularak üretimi hızlandı. Türk insanının sudan sonra en fazla tükettiği içecek olan çay, o günden bugüne önemini hiç yitirmedi. Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre 2020 yılında dünya genelinde yaklaşık 7 milyar ton çay üretildiği tahmin ediliyor.

Peki çayın faydaları nelerdir?

Çay, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok tüketilen içeceklerin başında gelir. Yüzlerce çeşidi bulunan çay arasında yer alan siyah çayın da tüketimi oldukça yaygındır. Siyah çayın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da aktarılmaktadır. Gün içerisinde her an tüketilebilen siyah çayın faydaları ve zararları da merak edilen konular arasında yer alır.

Siyah Çayın Faydaları

Yeşil bitki halindeyken toplanan ve kurutularak tüketilen siyah çayın faydaları kişileri şaşırtmaktadır. İşte siyah çayın faydaları:

Siyah çay tüketiminin kalp sağlığına iyi geldiği bilinmektedir.

Siyah çayın içeriğinde kafein bulunur. Bu kafein kan pıhtılaşması gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller. Bu da kalp krizi gibi sorunların önüne geçer.

Siyah çay tüketiminin tip 2 diyabetinin meydana gelmesini engellediği bilinmektedir.

Diş çürümesini önlediğine yönelik açıklamalar vardır ancak bu konu hakkında bir açıklama bulunmamaktadır.

İshal, kemik erimesi, kilo kaybı, baş ağrısı ve kilo kaybı gibi problemleri bulunan kişilerin kullanması önerilir.

Siyah Çayın Zararları

Siyah çayın tüketiminin insan sağlığına bilinen çok yoğun etkileri olmasa da fazla tüketildiğinde kansızlık ve demir eksikliğine yol açtığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra kafein oranından dolayı sinir de yapabilir. Ancak burada önemli olan siyah çayın tüketim miktarıdır. Tüketim miktarına dikkat edildiği takdirde siyah çayın sağlığa bir zararı bulunmaz.

Siyah Çay Nasıl Demlenir?

Siyah çayın demlenmesi çok dikkatli yapılmalıdır. Çay ve su oranı tutmayan ve iyi demlenemeyen çayları içmek keyifli olmayacaktır. Çay demlemenin en önemli püf noktası suyun temiz olmasıdır. Kireçli bir suda demlenen çayın tadı da kötü olacaktır. Bu yüzden içme suyu kullanmalısınız. Çayı demlemek için ilk olarak suyu kaynatın.

Su kaynadıktan sonra su oranına göre çayı üst demliğe koyun ve ardından kaynar suyu çayın üstüne eklemeye başlayın. Yeterli miktarda suyu ekledikten sonra çayı 1 ya da 2 dakika kaynatın ve alt demliğin üstüne koyun.

Ardından alt demlikteki suyun kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve çayın demlenmesini bekleyin. Çay suyun dibine çöktüğünde çayınızın altını kapatarak çayınızı içebilirsiniz.

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