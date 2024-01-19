Rus devi müthiş gelişmeyi duyurdu: Türkiye'ye getirme kararı aldık

PEGAS Touristik ve Kirman Hotels bu hafta Moskova'da seyahat acentalarıyla buluştu.

Buluşmada PEGAS Touristik'in 2024 sezonu için Türkiye'ye uçuş programı da açıklandı.

Antalya'ya 16, Bodrum'a 3, Dalaman'a 4 şehirden turist getirecek

Buna göre Pegas bu yıl Rusya'nın 16 şehrinden Antalya'ya, 3 şehrinden Bodrum'a, 4 şehrinden Dalaman'a turist getirecek.

Tur operatörünün uçuş programı, Southwind Airlines ve Türk Hava Yolları'nın charter uçuşlarındaki koltuk bloklarıyla gerçekleşecek.

Pegas bu yaz Arhangelsk, Ekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Krasnoyarsk, Moskova, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Perm, Saint Petersburg, Samara, Sıktıvkar, Tümen, Ufa ve Çelyabinsk şehirlerinden Antalya'ya turist getirecek.

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Bodrum’a Kazan, Moskova, Saint Petersburg'dan Dalaman'a ise Ekaterinburg, Kazan, Moskova ve Saint Petersburg'tan tur düzenleyecek,

Tüm kalkış şehirlerinde tur rezervasyonlarının istikrarlı bir şekilde iyi gittiğini belirten PEGAS Touristik yetkilileri " Şu anda mevcut fiyatların otellerde %30-40 oranındaki indirimleri hesaba kattığı bir erken rezervasyon promosyonu var, ayrıca hala %50 indirimle rezervasyon yapılabilecek oteller de var. Kampanyanın bir sonraki aşaması 31 Ocak tarihine kadar yapılan rezervasyonlarda geçerlidir. Ayrıca indirim miktarı da azalacak”