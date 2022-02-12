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Gündem Rus denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı
Gündem

Rus denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

Çanakkle Boğazı'ndan geçen Rusya'ya ait 'Rostov-na-Donu' denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 18:15:00 -
Rus denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

Çanakkle Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 'Rostov-na-Donu' denizaltısı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 70 metre uzunluğundaki 'Rostov-na-Donu' denizaltısı, saat 15.15 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 16.45 sıralarında Çanakkale önlerinde olan denizaltı, Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçerek Nara Burnu'nu dönüp, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'e giden Rus denizaltısına, boğaz geçişi esnasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.

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