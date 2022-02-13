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Gündem Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti
Gündem

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait "Rostov Na Donu" denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 13:57:00 -
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Marmara Denizi yönünden İstanbul Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı B-237 flama numaraları "Rostov Na Donu" denizaltısı, saat 12.20 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkisine geldi.

Karadeniz'e doğru yol alan denizaltının güvertesinden bazı askeri personel dışarıyı seyrederken, denizaltının boğazdan geçişi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları da refakat etti.

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