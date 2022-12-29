Rus çöreği (Vatruşka) plushki tarifi: Bugün ne pişirsem? Akşama ne yapsam? diyenler için pratik tatlı çörek tarifi

Rus Çöreği (Vatruşka) Tarifi İçin Malzemeler

Hamuru için;

1 adet yumurta

1 paket kuru maya (Yarım paket yaş maya da olur )

1 su bardağı ılık süt

3 yemek kaşığı tereyağ (Eritilmiş)

3-3, 5 su bardağı un (Kontrollü koyun)

2 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Kreması için;

500 gram labne

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı şeker

Rus Çöreği (Vatruşka) Tarifi Nasıl Yapılır?

Hamuru için malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz, yumuşak bir hamur elde ediyoruz.

Mayalanmaya bırakıyoruz.

Mayalanan hamuru bezelere ayırıyoruz, tepsiye yerleştiriyoruz.

Bardak yardımıyla ya da elimizle ortasına çukur yapıp küçük bir havuz açıyoruz, kenarları yüksek şekilde olsun krema koymak için.

Kreması için malzemeleri bir kabın içine alıyoruz karıştırıyoruz, hamurumuzun içine bir iki yemek kaşığı koyuyoruz.

Kenarlarına yumurta sarısı sürüyoruz.

190 derece fırında kızarana kadar pişiyoruz.

Pişince ilk sıcağı çıkınca pudra şekeri serpiştirip servis edebilirsiniz.

Mayalı tatlı çörek tarifi

Malzemeler:

1 çay bardağı ılık su

1 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 yumurta akı (sarısı üzeri için)

3,5_4 su bardağı un

Yapılışı:

Süt, su, şeker ve maya yoğurma kabına alınır ve 15 dakika mayanın kabarması için bekletilir. Daha sonra diğer malzemeler eklenir ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapılır ve ılık bir ortamda mayalanmaya bırakılır. Mayalanan hamur küçük bezelere ayrılır (ben 13 tane bezeye ayırdım) ve avuç içerisinde yuvarlayıp yağlı kâğıt serilmiş tepsiye dizilir üzeri istenilen şekilde bir kaşık, çatal veya elma kesicisi ile şekillendirilir. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve 180⁰ de üzeri kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.