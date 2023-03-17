Rus basınından vatandaşlık çıkışı! Türkiye veriyor

“Rusya vatandaşlarının bu yıl emlak yatırımı karşılığında vatandaşlık alabildiği iki ülkeden biri Türkiye 31 Mart'tan sonra tek ülke olarak Türkiye kalacak.” Rus medyası bu bilgiye dikkat çekti.



RBC’nın haberine göre, bugün yalnızca Türkiye ve Grenada emlak yatırımı yapan Rusya vatandaşlarına vatandaşlık hakkı veriyor.



Ancak Karayipler'deki 125 bin nüfuslu ada ülkesi Grenada’da bu haktan yararlanmak isteyen Rusya vatandaşları için başvuru süresi 31 Mart 2023’te sona eriyor.



Satın aldıkları konutlara 400 bin dolar ya da üzerinde ödeme yapan yabancılar Türk vatandaşlığı alabiliyor.



Aralık 2022'de Karadağ da Ruslara yatırım yoluyla vatandaşlık vermeyi durdurmuştu. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye dışında alternatif kalmayacak.

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