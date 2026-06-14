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Yerel Serinlemek için Dicle Nehri’ne girmişti! Hayatını kaybetti
Yerel

Serinlemek için Dicle Nehri’ne girmişti! Hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Serinlemek için Dicle Nehri’ne girmişti! Hayatını kaybetti

Şırnak Güçlükonak'ta piknik için arkadaşlarıyla Cehennem Deresi mevkisine giden 28 yaşındaki Velat Çetin, serinlemek amacıyla girdiği Dicle Nehri’nde boğuldu.

Şırnak’ta arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Velat Çetin’den acı haber geldi.

 

Olay, öğleden sonra Güçlükonak ilçesi Cehennem Deresi mevkiinde meydana geldi. Piknik yapmak için bölgeye giden 4 arkadaş, serinlemek amacıyla Dicle Nehri'ne girdi. Bu sırada Velat Çetin suda çırpınmaya başladı. Arkadaşlarının kurtarma çabalarına rağmen gözden kaybolan Çetin için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Velat Çetin'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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