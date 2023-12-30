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Ekonomi Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti
Ekonomi

Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-12-30 23:49:00 -
Rus basınından flaş iddia: Ruslar Türkiye'de çok büyük para kaybetti

Rus basınından Moscow Times, “Yüzlerce Rusyalı Türkiye’de gayrimenkulde para kaybetti” başlıklı bir haber yayımladı.

Rus medyası, Türkiye’de göçmen politikalarının sertleştirilmesinin, ülkede pahalı gayrimenkul satın alan Rusya vatandaşlarını zor durumda bıraktığına dikkat çekti.

Moscow Times'ın, “Yüzlerce Rusyalı Türkiye’de gayrimenkulde para kaybetti” başlıklı haberinde, bu kişilerin artık oturum izni alamadıkları ve gayrimenkullerini de satamadıkları yazıldı.

Fiyatların düşmesi sonrası yüzlerce Rusya vatandaşının Türkiye’de gayrimenkullerini elden çıkarma girişimlerinin başarısız olduğu belirtilen haberde, Ruslar için Türkiye’de satın alınan evlerin “süper pahalı eşya depolarına” dönüştüğü yorumu yapıldı.

Türkiye, Ukrayna operasyonun başlamasının ardından yurt dışına çıkan Rusya vatandaşlarının en çok rağbet gösterdikleri ülkelerden biri oldu.

Geçen sene Türkiye’ye yaklaşık 100 bin Rusya vatandaşı giderken, ülkede yabancılar içinde en çok Ruslar gayrimenkul satın aldı.
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Geçen kasım ayında ise Rusya vatandaşlarının Türkiye’de gayrimenkul satın alımları ekime göre yüzde 11 geriledi.

(Turkrus)

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