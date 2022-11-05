Rus basını yazdı: Bunu yapabilen tek lider Erdoğan

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda dünya için kritik önemde olan küresel tahıl sevkiyatının Türkiye'nin arabuluculuğunda yeniden başlamasına dair yorumlar gelmeye devam ediyor.



Rusya, geçtiğimiz günlerde güvenlik gerekçesiyle Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracatına izin veren Tahıl Koridoru Anlaşması'nı askıya almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Moskova anlaşmaya geri dönmüştü.

'Bunu yapabilen tek lider'

Rus basını ve Rus uzmanlar, Erdoğan'ın Rusya ile Batı ve Ukrayna arasında etkili arabuluculuk yapabilen tek lider olduğu yorumunda bulundu.

Moskovskiy Komsomolets gazetesindeki haberde, "Erdoğan bunu yeniden yaptı. Türkiye Cumhurbaşkanı, Rusya'yı tarım anlaşmasına döndürerek dünyada bugün sadece kendisinin Rusya ile Batı ve Kiev yönetimi arasında etkili (hatta çok etkili) rol oynayabileceğini bir kez daha gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

Batı medyasında da Erdoğan'ın üstlendiği role dikkat çekiliyor.

Business Insider sitesindeki haberde, Türkiye'nin savaş boyunca ince bir çizgide yürüdüğüne dikkat çekilip Erdoğan'ın giderek artan etkisine vurgu yapıldı.

Haberde "Türkiye, Erdoğan'ın kendisini Rusya ve Ukrayna arasındaki krizlerde giderek daha önemli bir bölgesel aktör olarak konumlandırmasıyla, tarafları aynı masaya getirebilecek az sayıdaki ülkelerden biri oldu" denildi.