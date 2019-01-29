Rus basını: Türk İHA'ları üzerimizde uçuyor

Rusya son günlerde 'kimliği belirsiz' İnsansız hava araçları paniği yaşıyor. Karadeniz üzerinde Rus hava sahasını giren İHA'lar Rusya askeri radarlarına takılıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Rusya sınırları içinde kimliği belirsiz İHA'ların görüldüğünü duyurdu. İHA'ların Rus hava sahını en az 3 dakika kadar ihlal ettiğini duyurdu.

Rus basını ise son günlerde görülen İHA'ların Ukrayna'nın Türkiye ile girdiği İHA anlaşmalarının doğal sonucuna bağlıyor. Ukrayna'nın aldığı İHA'larla Kerç boğazı ve Kırım'ın doğusunda keşif yaptığını ileri sürüyor.

Hatırlanacağı üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 için satın alma anlaşması imzaladıklarını duyurmuştu.

kaynak: Pravda.ru