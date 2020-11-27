Rus basını duyurdu: Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklar

Kazakistan Savunma Bakanlığının Bayraktar TB2 İHA ilgisi Rus basınında gündem oldu. Uzmanların, Bayraktar TB2’lerin Rus silahlarının güvenilirliğini ciddi şekilde zayıflattığına yönelik ifadelerine yer veren Rus basını, Türk İHA’larının Karabağ’daki başarısına da vurgu yaptı.

Kazakistan Bayraktar TB2 satın almayı planlıyor

Basında yer alan haberde, "Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kafkasya'daki çatışmalarda muazzam bir üstünlük ortaya koyan ve yenilmez denilen modern hava savunma sistemlerini bile yerle bir eden Türk Bayraktar TB2’yi satın almayı planlıyor" denildi.

Çin İHA'larından vazgeçtiler

Daha önceden Çin İHA’larına yönelen Kazakistan’ın Kafkasya’daki başarısı sonrası Bayraktar TB2’ye yöneldiğini belirten Rus basını Kazakistan ordusunun yakın gelecekte çok sayıda Türk İHA’sına sahip olacağını yazdı.

TSK'nın İHA üssünü ziyaret etmişlerdi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, "Kazakistan Savunma Bakanlığından bir heyet, İHA ve tesislerinin incelenmesi kapsamında 23-25 Kasım 2020 tarihleri arasında 14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığını ziyaret etti." denildi.

star.com.tr