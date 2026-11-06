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Dünya Havalimanını zehirli yılanlar bastı!
Dünya

Havalimanını zehirli yılanlar bastı!

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Havalimanını zehirli yılanlar bastı!

Avustralya’daki Alice Springs Havalimanı, şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınları ve yükselen sıcaklıklar nedeniyle sıra dışı bir olayla karşı karşıya kaldı. Onlarca zehirli yılanın terminal binasına girdiği bildirildi. Yolcu salonları ve personel ofisleri dahil havalimanının farklı noktalarında görülen yılanlar paniğe yol açarken, güvenlik önlemleri artırıldı.

Avustralya'nın Kuzey Bölgesi'nde bulunan Alice Springs Havalimanı, son haftalarda zehirli yılanların istilasıyla gündeme geldi. Şiddetli sel baskınları ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle doğal yaşam alanlarından uzaklaşan yılanlar, serin ve korunaklı alan arayışıyla havalimanı terminaline girdi.

YOLCU SALONLARINDA ZEHİRLİ YILAN ALARMI

Bölgede yılan yakalama çalışmaları yürüten Rex Neindorf, havalimanının check-in noktaları, çıkış kapıları ve yolcu bekleme salonları dahil birçok bölümünde onlarca yılan yakaladıklarını açıkladı.

Terminalin farklı noktalarında görülen yılanlar arasında, Avustralya'nın tehlikeli zehirli türlerinden batı kahverengi yılanlarının da bulunduğu bildirildi.

Bu türden iki yılanın, yolcuların ortak kullanım alanında ve havalimanı çalışanlarının bulunduğu bir ofiste yakalandığı belirtildi.

 

SEL VE AŞIRI SICAKLAR YILANLARI TERMİNALE SÜRÜKLEDİ

Havalimanı yetkilileri, bölgede etkili olan şiddetli yağışlar ve sel baskınlarının yılanların doğal yaşam alanlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Artan hava sıcaklıklarının da etkisiyle serin alan arayışına giren yılanların terminal binasına yöneldiği kaydedildi.

HAVALİMANINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından havalimanı genelinde izleme ve kontrol faaliyetleri sıklaştırıldı.

Yetkililer, yılanların görülebileceği alanların düzenli olarak denetlendiğini, yolcuların ise uyarı levhaları aracılığıyla bilgilendirildiğini duyurdu.

Öte yandan, terminalde çok sayıda zehirli yılan yakalanmasına rağmen şu ana kadar herhangi bir ısırılma veya yaralanma vakasının yaşanmadığı bildirildi.

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