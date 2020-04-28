Rus bakan açıkladı: Petrol fiyatları yükselecek mi?

Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu'nun yanında, ABD ve Kanada gibi üreticilerin de günde toplam 10 milyon varili bulan üretim kısıntısı yapmaya başlamalarıyla, piyasalarda kademeli olarak istikrar sağlanacağının altını çizdi. OPEC+ Grubu'nun anlaşmasına göre, 1 Mayıs'ta başlayacak olan üretim kısıntısı Haziran ve Temmuz aylarında da sürecek.

Petrol fiyatları, Covid-19 salgını nedeniyle, seyahat kısıtlamalarının başlaması ve ekonomide genel kapanma uygulanmasının ardından talebin sert bir şekilde düşmesiyle, petrol fiyatları yüzde 70'in üzerinde geriledi.