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Spor Rus badmintoncuya şike suçundan 5 yıl ceza
Spor

Rus badmintoncuya şike suçundan 5 yıl ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-24 12:06:07 -
Rus badmintoncuya şike suçundan 5 yıl ceza

ANKARA (AA) - Dünya Badminton Federasyonu (BWF), şikeye karıştığı gerekçesiyle Rus Nikita Khakimov'a 5 yıl men cezası verdi.

BWF'den yapılan açıklamaya göre, soruşturma sonucu 2018 Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'ndaki bazı maçları manipüle ettiği ve bahis oynadığı tespit edilen 32 yaşındaki sporcu, 13 Ekim 2020'den itibaren 5 yıl süresince badminton faaliyetlerine katılamayacak.

Khakimov, 2020 Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda erkeklerde bronz madalya kazanan Rusya Milli Takımı'nın üyesiydi.

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