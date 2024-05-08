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Dünya Rus atlet dünya rekoru kırdı! 650 tonluk treni böyle çekti
Dünya

Rus atlet dünya rekoru kırdı! 650 tonluk treni böyle çekti

Yeniakit Publisher
2024-05-08 10:28:00 -
Rus atlet dünya rekoru kırdı! 650 tonluk treni böyle çekti

Rus atlet Denis Vovk, 650 ton ağırlığındaki treni 1.48 metre çekerek dünya rekoru kırdı.

Rus atlet Denis Vovk, Rusya’nın St. Petersburg kentindeki tren istasyonunda yeni bir dünya rekoru denemesi gerçekleştirdi. Daha önce 650 ton ağırlığındaki treni yarım metre hareket ettiren Vovk, bu kez aynı treni 37 saniye içinde 1.48 metre çekmeyi başardı. Özel hazırlanan halatlar ve rayların arasına yerleştirilen düzenekten destek alarak treni çeken Vovk’un rekor kırdığı anları performans eğitmenleri ve gazeteciler de takip etti. Rus görevliler, rekorun tescili için tüm görüntü ve belgeleri Guinness Rekorlar Kitabı temsilcilerine göndereceklerini belirtti.

Rus Demiryolu Şirketi tarafından yayınlanan görüntülerde, rekor denemesi için istasyonda bulunanların treni çekerken zorlanan Vovk’a motive edici sözler söylediği görüldü. Rekor kıran performansının ardından açıklama yapan Denis Vovk, bir sonraki aşamada denizaltı çekmek istediğini vurguladı.

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