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Dünya Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı
Dünya

Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı

Rusya'nın Ukrayna’nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere yönelik bombalı saldırısında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 21:54:00 - 2022-03-02 22:02:09

Ukrayna’nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.

Sivillere bombalı saldırı

Ukrayna’da siviller, Rusya’nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu. Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi.

2 sivil yaralandı

Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

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