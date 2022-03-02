Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı
Rusya'nın Ukrayna’nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere yönelik bombalı saldırısında 2 kişi yaralandı.
Ukrayna’nın Energodar kentinde Rus askerlerine karşı barikat kuran sivillere bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 sivil yaralandı.
Sivillere bombalı saldırı
Ukrayna’da siviller, Rusya’nın saldırılarına karşı direnişini sürdürürken, Energodar kentinde halk, Rus askeri konvoyunun kente girişine karşı anayola barikat kurmuştu. Barikatta bulunan bir grup sivile bombalı saldırı düzenlendi.
2 sivil yaralandı
Saldırıda 2 sivil yaralanırken, saldırı anı çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.