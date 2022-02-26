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Dünya Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı
Dünya

Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı

Rus askerleri Ukrayna’nın Melitopol kentindeki bir hastaneye saldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 14:09:00 -
Rus askerleri, Ukrayna'da hastaneye ateş açtı

Ukrayna'daki saldırılar devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı şehirlerden biri olan Melitopol'de Rus askerleri sivil alanları da vurdu. Melitopol'de bulunan bir hastane Rus askerleri tarafından kurşunlandı. Rusya'nın "sivil alanları vurmuyoruz" açıklamasıyla çelişen görüntüler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, "Rusya'nın sivilleri vurmadığını açıklaması koca bir yalan" ifadelerini yeniden gündeme getirdi.

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