Rus askerleri kurşuna dizdi! Kahraman ilan edildi

Rus askerlerinin kurşuna dizdiği ve son sözü “Ukrayna’ya zafer” olan Ukraynalı asker Oleksandr Matsievskiy, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kahraman ilan edildi.

Zelenskiy, Matsievskiy’i ülkenin en yüksek madalyası olan Ukrayna Kahramanı ile ödüllendirdi.

Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bugün Oleksandr Matsievskiy'e Ukrayna Kahramanı unvanını verdim. Bütün Ukraynalıların tanıyacağı bir adam. Sonsuza kadar hatırlanacak bir adam” dedi.

Matsievskiy'in Çernihiv'in kuzey bölgesinden bir birlikte keskin nişancı olarak görev yaptığı ve şiddetli çatışmaların yaşandığı Bakhmut kentinde öldürüldüğüne inanılıyor. Matsievskiy'nin kurşuna dizildiği görüntüler bütün dünyada tepkilere neden olmuş, Rusya’nın Ukrayna’da savaş suçu işlediği yönündeki tartışmalar alevlenmişti.

Matsievskiy'nin annesi geçtiğimiz hafta Alman basınına yaptığı açıklamada, Matsievskiy'nin savaştan önce Ukrayna'nın başkenti Kiev'de elektrikçi olarak çalıştığını belirterek, "Orada silahsız duruyordu ama aynı zamanda Ukraynalı olmaktan da gurur duyuyordu. Her zaman inanılmaz derecede cesurdu. O anda kendini savunabileceği tek silah Ukrayna'ya Zafer demekti" ifadelerini kullanmıştı.

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