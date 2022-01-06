Rus askerleri Kazakistan'a girdi! İşte ilk görüntüler

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Ülkede protestolar giderek artarken Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi bir açıklama yaparak mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderlerinden yardım istediğini duyurdu.

KGAÖ'den yapılan son dakika açıklamasına göre; üye ülkeler Kazakistan'a asker göndermeye başladı.

Rus hava indirme birlikleri de Kazakistan'da "barış koruma gücü" olarak görevlerine başlayacak.

Kazakistan'a gönderilen KGAÖ güçlerinin görevleri, devlet ve orduya ait tesislerin korunması ile asayiş güçlerine yardım etmek olacak.

KGAÖ, protestoculara müdahale etmeyecek.

Rusya ve diğer KGAÖ üyesi ülkelerin gönderecekleri birliklerin sayısı ve görev yapacakları süre gibi pek çok detay henüz netlik kazanmış değil.

Rus ordusu adına yayın yapan Zvezda News, Kazakistan'a gönderilen Rus askerlerinin intikal görüntülerini yayınladı.

KGAÖ'ye bağlı ülkeler

Üyeler: Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan

Gözlemci üyeler: Afganistan ve Sırbistan

Çok sayıda ölü var

Kazakistan'ın Almatı kentindeki olaylarda, kamu binalarını ele geçirmeye çalışan onlarca protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi.

Almatı'daki Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Saltanat Azırbek, Haber-24 kanalına yaptığı açıklamada, Almatı'da gece güvenlik güçleri ve protestocular arasında çatışmaların çıktığını belirtti.

Protestocuların idari ve polis binalarını ele geçirmeye çalıştığını kaydeden Azırbek, "Onlarca saldırgan yok edildi. Bunların kimlikleri belirleniyor" dedi.

Azırbek, Almatı'da güvenlik güçleri tarafından başlatılan operasyonun sürdüğünü ifade ederek şehir sakinlerine sokağa çıkmama çağrısında bulundu.

Kazakistan'daki olaylar neden patlak verdi?

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu.