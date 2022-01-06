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Dünya Rus askerleri Kazakistan'a girdi!
Dünya

Rus askerleri Kazakistan'a girdi!

Kazakistan'a akaryakıt zammının ardından başlayan protestolar sonrası Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne bağlı Rus askeri güçleri ülkeye gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 10:40:00 - 2022-01-06 10:46:39
Rus askerleri Kazakistan'a girdi!

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan'a barış güçlerini gönderdi.

Böylelikle KGAÖ'ye bağlı Rus askeri güçlerinin, Kazakistan'da olduğu onaylanmış olundu.

Rus hava indirme birlikleri "barış koruma gücü" olarak görevlerine başlayacak.

Kazakistan'a gönderilen KGAÖ güçlerinin görevleri, devlet ve orduya ait tesislerin korunması ile asayiş güçlerine yardım etmek olacak.

KGAÖ, protestoculara müdahale etmeyecek.

İlk görüntüler geldi

Rus ordusu adına yayın yapan Zvezda News, Kazakistan'a intikal edilen Rus askerilerinin ilk görüntüleri yayınladı.

Üyeler: Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan

Gözlemci üyeler: Afganistan ve Sırbistan

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