Rus askerlerden Putin'e tehdit gibi sözler: Böyle giderse...

Rusya hava kuvvetlerinin 9 Mart'ta Ukrayna'nın Mariupol şehrinde hastaneyi bombalaması Rus askerlerini de isyan ettirdi. Ukrayna tarafından ele geçirilen 3 Rus pilot, CNN'e yaptıkları açıklamada hastane saldırısını 'Neo Nazi uygulaması' olarak nitelendirdi. Bu tür 'terör saldırılarının' devam etmesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı 'ayaklanacaklarını' ifade eden pilotlar, "Er geç ülkemize döneceğiz. Çoğu asker de bizimle aynı düşüncede" dediler.

"Bu saldırıları ne haklı çıkarabilir?"

Maxim isimli Rus savaş uçağı pilotu, "Masum sivillerin ölümüne, çocukların gözyaşı dökmesine yol açan bu saldırıları ne haklı çıkarabilir? Bu saldırılar Ukrayna'yı silahtan arındırmıyor, Ukrayna ordusuna zarar vermiyor, sadece barışçı sivillerin şehrini tahrip ediyor" ifadesini kullandı. Alexei adlı pilot da "Kimi, nereyi bombalayacağımıza biz karar vermiyoruz. Emir komuta dahilinde bu saldırılar yapılıyor" diye konuştu.

'Savaş suçu' olarak kabul ediliyor

CNN, pilotların baskı altında konuşmadıklarını, Ukrayna askerlerinin görüşme sırasında pilotlara müdahale etmediklerini bildirdi. Diğer esir Rus askerleri de benzer ifadelerde bulundular. 9 Mart'ta doğum hastanesinin bombalanmasında bir hamile kadınla bebeği ile birlikte 4 kişi öldü. Sivillerin katledilmesi uluslararası hukukta savaş suçu olarak kabul ediliyor.