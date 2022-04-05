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Dünya Putin'in başını ağrıtacak haber
Dünya

Putin'in başını ağrıtacak haber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savaşın ortasında askerlerinin bir bölümünü kaybetmek üzere. Yeterli sağlık hizmeti alamayan Rus askerlerinin istifa etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 07:56:00 - 2022-04-05 08:00:05
Putin'in başını ağrıtacak haber

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 41. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

Savaşın etkisi artarken, Putin'in canını sıkacak gerçek ortaya çıktı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna'da "düşmanın kayıp vermeye devam ettiğini" bildirirken kışlasına dönen Rus askerlerin önemli bir bölümünün istifa etmeye çalıştığını ileri sürdü.

İstifa etmek isteyen askerlerin sayısına dair bilgi verilmedi.

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