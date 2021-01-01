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Dünya Rus askeri üssüne bombalı saldırı
Dünya

Rus askeri üssüne bombalı saldırı

Suriye'nin Rakka ilinin kuzeyinde bulunan Tel es-Semen bölgesindeki Rus askeri üssüne bombalı saldırı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:09:00 -
Rus askeri üssüne bombalı saldırı

Suriye'nin Rakka ili kuzeyinde Rus üssüne yönelik bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Rakka ilinin kuzeyindeki Tel es-Semen bölgesinde bulunan, Rus askerlerinin konuşlu bulunduğu üsse yönelik geçtiğimiz gece bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ayn İsa'nın güneyinde bulunan Tel es-Semen yerleşimindeki Rus üssüne yönelik geçtiğimiz gece bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından Rus savaş uçaklarının bölgede uzun süre devriye uçuşu yaptığını ifade eden kaynaklar, saldırıyla ilgili olarak maddi zararın oluştuğunu aktardı. Can kaybına yönelik ise henüz herhangi bir açıklama yapılmış değil.

Hurras ed Din saldırıyı üstlendi

Öte yandan, 'Suriye'deki El Kaide. yapılanması' olarak anılan Hurras ed Din grubu, Rakka ilindeki Rus üssüne yönelik saldırının sorumluluğunu üstlendi. Ancak grup tarafından paylaşılan açıklamada saldırının detayları hakkında bilgi verilmedi.

Saldırının düzenlendiği nokta, Türkiye ile Rusya arasında son dönemde askeri gerilimin yaşandığı Ayn İsa bölgesinin yaklaşık 25 kilometre güneyinde bulunuyor.

Kaynak: Mepa News

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