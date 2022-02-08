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Yerel Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Yerel

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 3 gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 13:25:00 -
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ege Denizi yönünden boğaza giren Rusya'nın Karadeniz filosu gemilerinden 112 metre boyundaki 127 borda numaralı "Minsk", 120 metre uzunluğundaki 102 borda numaralı "Kaliningrad" ile 112 metrelik 130 borda numaralı "Korolev", bir süre sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren gemilere boğaz geçişinde Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları refakat etti.

Gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

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