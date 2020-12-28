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Dünya Rus aşısı Macaristan'a ulaştı
Dünya

Rus aşısı Macaristan'a ulaştı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Rusya'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşıdan 6 bin dozun Macaristan'a ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:58:00 -
Rus aşısı Macaristan'a ulaştı

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, yaptığı açıklamada, Macaristan ile Rusya'nın daha önce yaptığı anlaşma çerçevesinde Slovakya üzerinden ülkesine 6 bin doz Rus aşısının ulaştığını kaydetti.

Rusya'da 40 bin kişi üzerinde denenen Rus aşısının yüzde 91,4'lük koruma sağladığını belirten Szijjarto, "Macaristan ister Batı'da ister Doğu'da olsun, dünyadaki başarılı aşı çalışmalarının hepsinde yer alıyor. Bu aşıların, Macar uzmanların kararına göre, ülkeye hızla getirilmesi için her şeyi yapacağız." şeklinde konuştu.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 609 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 316 bin 669 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114 artışla 9 bin 161'e çıktı.

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