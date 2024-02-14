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Dünya Rumların almak istediği anti-dron sistemi ertelendi
Dünya

Rumların almak istediği anti-dron sistemi ertelendi

Yeniakit Publisher
2024-02-14 19:17:00 -
Rumların almak istediği anti-dron sistemi ertelendi

İsrailli üretici firma, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) stratejik binaları korumak amacıyla almak istediği 5 anti-dron sistemi teslimatının gecikeceğini duyurdu.

Rum basınında yayımlanan haberlere göre, İsrailli üretici firma, GKRY'nin almak istediği 5 anti-dron sistemi için 1 yıl erteleme talep etti.

Firma, teslimatı 2025 yılında yapabileceğini GKRY'ye iletti.

Fileleftheros gazetesi, alınacak 5 anti-dron sisteminin, Güney Lefkoşa'daki Rum Başkanlık Sarayı, Merkezi Cezaevi, Polis Genel Müdürlüğü ile Larnaka ve Baf havalimanlarına kurulmasının planlandığını yazdı.

Gazete, ertelemenin nedeninin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olduğunu ileri sürdü.

Güney Kıbrıs'taki stratejik hassas binaların korunması amacıyla 5 anti - drone sistemi alımı için 2021’de Polis Genel Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyi İsrail firması kazanmıştı.
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Kaynak: AA

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