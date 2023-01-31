Rumları SİHA korkusu sardı!

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nda "SİHA üssü" kurmaya hazırlanan Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni panikletti. Rum medyası, bölgedeye SİHA konuşlandırılması halinde Türkiye'nin "metal kafes" oluşturacağını yazdı.

Dünyanın en büyük mürettebatsız hava aracı üreticisi olan Türkiye, dosta güven düşmana korku salıyor. Türk İHA’larının dost Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konuşlanacağına ilişkin hazırlıklar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) panik konusu oldu.

SİHA üssü paniği

KKTC Gazimağusa’daki Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına devredilmesiyle ilgili hazırlıklar sürüyor. KKTC Bakanlar Kurulu Türkiye ile protokol imzalamak üzere Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını yetkilendirdi. Buna göre Geçitkale Askeri Havaalanı’nın tahsisi ve kullanım hakkı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına devredilecek. Geçitkale Askeri Havaalanı’nın “S/İHA Üssü” olarak tam faaliyete geçeceği belirtiliyor.

Güney Kıbrıs Rum bölgesinde yayın yapan Offsite News, “Geçitkale korkusunu” gündemine aldı. Offsite News’teki “Milli Muhafız Ordusu: Topçuların ‘hedefinde’ Lefkoniko (Geçitkale) var” başlıklı haberde, SİHA’lar dolayısıyla Türkiye’nin bölgede artıracağı etkiden duyulan panik gündeme alındı.

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı'nda "SİHA üssü" kurmaya hazırlanan Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni panikletti. Rum medyası, bölgedeye SİHA konuşlandırılması halinde Türkiye'nin "metal kafes" oluşturacağını yazdı.

3 dakikada tepemizdeler

Haberde, “Hava savunmamızın düzeyi konusuna bakarsak; uçaklarla başa çıkma noktasında ideal düzeyde ancak askeri konularda uzmanlar Offsite News’e yaptıkları açıklamada hava savunmasına elektronik araçların da dahil edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.” denildi.

SİHA’ların olası Rum saldırısına karşı da hızlı karşılık vereceğinin belirtildiği haberde, “Kıbrıs Türk medyasında çıkan haberlere göre “Kıbrıslı Rumların bir saldırısı durumunda İHA’lar Geçitkale’den üç dakika içinde gelebilirken Adana’dan gelişler için daha fazla zamana ihtiyaç var. Yani bu nokta olası bir saldırıda hızlı müdahale imkanı da sunuyor.” sözleri sarf edildi.

‘Metal kafes’

“Türkiye’nin Geçitkale Havaalanı’nı insansız hava araçlarıyla doldurduğu haberi son günlerde tartışılıyor.” ifadesinin yer aldığı haberde, “Askeri düzeyde Geçitkale Havaalanı’ndan IHA uçurmak her an Milli Muhafız Ordusunun Topçu sınıfının ateşi altında olacakları için son derece tehlikeli görülüyor.” denildi.

Türk İHA’larının düşürülebileceği tehdidinde bulunulan haberde, SİHA’larla Türkiye’nin “metal kafes” oluşturacağı ve Dogu Akdeniz’de 200 bin kilometrelik alanı kontrol altına alabileceği belirtildi.

KKTC yetkililerine "işgal makamları" şeklinde hadsiz ithamlar yöneltilen Offsite News haberinde şu sözler yer aldı:

“Türkiye ve işgal makamlarının Geçitkale’de İHA’ların uçabileceği metal bir kafes oluşturacağından söz ediyor. Yetkili kaynakların bize aktardığına göre bu üs, Türklerin tercihi olarak sadece barış zamanında kendilerine yardımcı olacak ve Türkler IHA üssü aracılığıyla Doğu Akdeniz’in güneyinde 200 bin kilometrelik bir yarıçapı kontrol edebilecekler. Bununla birlikte savaş operasyonları sırasında Milli Muhafız Ordusunun topçuları bu İHA’lar uçmaya kalkıştıklarında bunları birçok kez vurabilir.”

Kaynak: Haber 7