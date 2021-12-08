Rumlardan Türkiye ile ilgili küstah sözler

Münübe Yılmaz

Güney Kıbrıs’ın tek İngilizce günlük gazetesi olan Cyprus Mail’de Türkiye’ye yönelik kara propaganda içeren bir yazı yayınlandı. Türkiye'nin ifade özgürlüğü konusundaki sicilinin düşüşte olduğunun iddia edildiği yazıda, insan haklarının korunmasına ilişkin endişelerin arttığı ileri sürüldü.

Yalanın bini bir para

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Ekim 2021'deki son kararında, Türk hükümetinin, cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan vatandaşlara yaptırımlar uygulayarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10. maddesini ihlal ettiğine hükmettiği belirtilen yazıda, “Son haberlere göre, Türkiye şu anda dünyanın en çok tutuklu gazetecisine sahip ülkesi. Erdoğan hükümetine karşı sesini yükselten herkes tutuklanıyor. Türkiye'deki bu ifade özgürlüğü krizinin artık hayatın her alanında etkisini fazlasıyla gösterdiğini söylemek yanlış olmaz. Bugünlerde Türkiye'de yaşayanlar, düşüncelerini sosyal medyada ya da gazetelerde her yazdıklarında endişe ve korkuya kapılıyorlar” hezeyanları dile getirildi.