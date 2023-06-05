Rumlar yeni kararı verdi: Rum Yönetimi ülkelerini savunma yapacaklarını ve Müsteşarlık kurulacağını ilan etti!

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ta Spor Müsteşarlığı kurulacağını ilan ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, Hristodulidis’in yaptığı açıklamada, futbolda şikeli maçlar için bazı inisiyatifler alacaklarını ancak şikeli maçlar kadar sporcuların başarılarının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Haberde, Hristodulidis’in, şikeli maçlar konusunda yaptırımlar konusu gibi yaklaştıklarını ve ülkenin adını kirleten her durumla mücadele edeceklerini kaydettiği belirtildi.