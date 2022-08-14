Rumlar fena tutuştu: Erdoğan'ın planı sadece petrol ve gaz değil

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, 9 Ağustos'ta göreve başladı. Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'ne katılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı Mavi Vatan'a yeni sondaj noktamız Akdeniz'e gönderiyoruz. Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" dedi.

Geminin göreve çıkmasıyla Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı'na bağlı Antalya istasyonundan yapılan Navtex duyurusuna göre, Abdülhamid Han'a Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963 gecesi anneleri Mürüvvet Kutsi ile birlikte Rum çetesi tarafından evlerinde küvette kurşuna dizilerek şehit edilen üç kardeş olan "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan"ın adlarını taşıyan sondaj destek gemileri eşlik edecek.

Denizcilere "sondaj çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi" uyarısı yapılan duyuruya göre Abdülhamid Han 7 Ekim saat 20.59'a kadar bu alanda görev yapacak.

GKRY basınının önde gelen gazetelerinden Phileleftheros'ta, Abdülhamid Han sondaj gemisinin sondaj bölgesi ve Türkiye'nin planları ile ilgili bir makale yer aldı.

Kostas Venizelos imzalı makalede, "Yeni Türk sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın görev bölgesi, sefer bilgilerine göre Kıbrıs MEB'i, özellikle kuzey kesimlerinde deniz blokları 6 ve 7'nin sınırlarında olacak. Bilgiler, Ankara'nın bu bölgede doğal gaz yatakları olduğuna dair verilere sahip olduğuna işaret." ifadeleri yer aldı.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu aşamadaki planının, 'hem 'Mavi Vatan' vizyonunu hayata geçirerek genişletmek hem de sondaj çalışmalarından sonuç almak' olduğu belirtildi.

"Erdoğan Karadeniz doğal gazını kastetmedi"

Makalede şu ifadelere yer verildi:

Türk planlamasının büyük resminde, sondaj kulelerinin hidrokarbon bulmak için "çalıştığı" ve bunun, Türkiye'de yapılan sismik araştırmaların sonuçlarına göre belirlenen bir yol haritasına göre yapıldığı açıktır. Dolayısıyla Erdoğan'ın Türkiye'nin bir enerji merkezi olacağından bahsettiğinde bunu kastettiği de açıktır.

Bu da kendi doğal gazını aradığı anlamına geliyor. Türk Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz günlerde 2023 yılına kadar Türkiye'nin doğalgaz ve petrole kavuşacağı gerçeğine değindiğini belirtmek gerekir. 2023 referansı tesadüfi değil, Türk devletinin 100. yılı için büyük kutlamaların yılıdır.

Karadeniz bölgesinde doğal gaz keşfedildi ve görünüşe göre çalışmalar devam edecek. Ancak, Erdoğan konuşurken bu bölgeyi değil, Doğu Akdeniz'i kastetti.

Star Gazetesi