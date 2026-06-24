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Dünya Barbarlıkta sınır tanımıyorlar! Faşist Ben-Gvir 5 bin 700 filistin evini yıkmakla övündü
Dünya

Barbarlıkta sınır tanımıyorlar! Faşist Ben-Gvir 5 bin 700 filistin evini yıkmakla övündü

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Barbarlıkta sınır tanımıyorlar! Faşist Ben-Gvir 5 bin 700 filistin evini yıkmakla övündü

Terör devleti İsrail'in aşırı sağcı bakanı alçak Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki topraklarda son bir yılda Filistinlilere ait 5 bin 700 evi yıktığını itiraf ederek katliam politikasıyla övündü. Tel Aviv'deki bir konferansta konuşan faşist bakan, Filistinli bedevilerin mülklerini "yasa dışı inşaat" bahanesiyle yerle bir ettiklerini belirterek, zorla yerinden etme zulmünü artırarak sürdüreceklerini küstahça ilan etti.

Soykırımcı İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, son bir yılda Filistinlilere ait 5 bin 700 evi yıktığını itiraf ederek, daha fazlasını yıkma sözü verdi.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Ben-Gvir, Tel Aviv'de düzenlenen Yerel Yönetim Merkezi Konferansı'nda açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilerin "yasa dışı inşaat yaptığı" iddiasında bulunan Ben-Gvir, "Yasa dışı inşaat yapan hiç kimse için kanunun uygulanmaması adına bir gerekçe olmamalı." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, Filistinli bedevilerin evlerini yıkmakla övünerek, "Sadece, son bir yılda 5 bin 700 ev yıktım." ifadesini kullandı.

Filistinlilere yönelik baskı ve şiddetin devam edeceğini belirten Ben-Gvir, "Bedevi toplulukların daha fazla evini yıkmaya devam edeceğim." dedi.

İŞGALCİ KABİNEDEN SKANDAL AÇIKLAMA

Filistin Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, 18 Haziran'da İsrail’in yerleşim politikaları ve askeri kısıtlamaları nedeniyle Batı Şeria’da 2023 sonundan bu yana 50 Filistinli topluluğun yerinden edildiğini bildirmişti.

Filistin Merkezi İstatistik Kurumu Başkan Vekili Süfyan Ebu Harb ise bu toplulukların İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından sistematik dışlanma, zorla yerinden edilme ve temel hizmetlerden mahrum bırakılma sorunlarıyla karşı karşıya olduğunu belirtmişti.

Uluslararası Af Örgütü de 10 Haziran’da yayımladığı raporda, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’daki bedevi ve hayvancılıkla geçinen topluluklara yönelik politikaları ve toprak gasplarını hızlandırdığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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