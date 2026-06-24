DEM Partili Beştaş’tan süreç hatırlatması: “Yasa taslağını görmek istiyoruz”

TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek, sürecin zamana yayılmasının kimseye faydası olmayacağını söyleyen Beştaş, “Bir asırlık problemin seçim hesaplarına kurban edilmeyeceğini kabul etmek gerekiyor. Barış ve demokrasi inşa etmek bir çırpıda olmaz ama acil atılması gereken adımları atmak gerekiyor. Ahlaki ve vicdani sorumluluğumuz var. Bunu asla hafife almamak lazım ama peşinden gitmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

“YASA TASLAĞINI GÖRMEK VE ELİMİZE ALMAK İSTİYORUZ”

Beştaş, “Sürecin yasası olmak zorunda ve şu ana kadar sürecin bir yasası yok. Yasa taslağını görmek ve elimize almak istiyoruz” diye konuştu.