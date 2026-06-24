İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'yu ziyaret etti
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu makamında ziyaret etti. Yerel yönetim çalışmaları ile ortak projelerin ele alındığı görüşme, olumlu bir atmosferde gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’yu makamında ziyaret etti. Yerel yönetim çalışmaları ve ortak projelerin ele alındığı görüşme, oldukça sıcak ve olumlu bir atmosferde gerçekleşti.
Ziyaret sırasında iki ismin sergilediği samimi görüntüler dikkat çekti. Siyasi nezaketin ve diyalog ortamının ön plana çıktığı buluşma, İstanbul’un yerel yönetimleri arasındaki iş birliği ve uzlaşma kültürü açısından olumlu bir mesaj olarak değerlendirildi.
SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ DİKKAT ÇEKTİ
İki ismin samimi görüntüleri dikkat çekti. Söz konusu ziyaret, "Arslan, AK Parti'ye mi geçecek?" sorularını da beraberinde getirdi.
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