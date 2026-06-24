Bakan Tekin, İHL mezuniyet töreninde konuştu! Meslek derslerine branşlaşma müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de hem eğitim öğretim süreçlerinin önündeki antidemokratik engelleri kaldırıyoruz hem eğitim öğretimin fiziksel altyapısını güçlendiriyoruz hem de çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bir çabanın içerisindeyiz." dedi.

Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin mezuniyet törenine katılan Tekin, burada yaptığı konuşmada, 2002'ye kadarki dönemin Türkiye'de, imam hatip okullarının orta kısımlarının kapatıldığı, yükseköğretimdeki kız öğrencilere kılık kıyafet dayatmasının yapıldığı ve eğitim öğretimin özgür biçimde yapılamadığı bir ortam olduğunu hatırlattı.

Tekin, ülkede artık böyle tablolara rastlanmadığını belirterek, imam hatip okullarının milletin asli unsuru olarak kabul edilen bir noktaya geldiğini söyledi.

Ülkedeki bütün okulları, eğitimde fırsat eşitliği ilkesine göre eşit gören bir siyasal irade olduğunu dile getiren Tekin, yıllar içinde eğitimde yapılan çeşitli revizyonlarla öğrencilerin özgür biçimde yeniden imam hatip okullarına devam etmeye başladıklarını anımsattı.

Proje okulu uygulamasıyla fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde çok farklı ve özgün projeler geliştirildiğini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"İmam hatip okullarımızda da benzeri şekilde çok farklı projeler geliştirildi. Spor programı uygulayan imam hatip liselerimiz, güzel sanatlar programı uygulayan imam hatip okullarımız var. Fen programı uygulayan okullarımız var. Sosyal bilimler programı uygulayan okullarımız var. Çince, Japonca, Korece, Rusça eğitim veren imam hatip okullarımız var. Dil programı uygulayan imam hatip okullarımız var ve imam hatiplerde farklı bir durum ortaya çıktı. 2023 yılında tekrar başladıktan sonra bu kez başka bir konuya odaklandık. İmam hatip okullarındaki meslek dersleriyle ilgili bir konu gündemimizde. Meslek derslerini de branşlaştıracak yeni adımı YÖK ile beraber yürütüyoruz."

"Öğretmenlerin fedakarlıklarını göz ardı etmiyoruz"

Bakan Tekin, öğretmenlere hitap ederek, "Dünyanın her tarafında, eğitim öğretim süreçleri ülke gündeminin birinci sırasında yer alıyor. Her gün eğitimle ilgili duyduğunuz haberler sizi üzmesin, şaşırtmasın. Her farklı ülkedeki eğitim bakanı aynı cümleyi kuruyor, sürekli eğitimle ilgili haberler. O yüzden Türkiye'de de eğitimin bu kadar gündemde olması aslında eğitim öğretim süreçlerinin pozitif biçimde geliştiğinin bir göstergesi." diye konuştu.

Türkiye'de düzenlenen OECD Beceriler Zirvesi'ni anımsatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OECD Direktörü kamuya açık konuşmasında 'Türkiye'nin eğitimde olağanüstü sıçrayışı' ifadesini kullandı. 8 Eylül'de PISA skorları açıklanacak, onunla ilgili de gayriresmi bir bilgi verdi. 'Türkiye olağanüstü bir sıçrama yaptı.' dedi. Yaptığımız bu çalışmalar, attığımız bu adımlar sayesinde Türkiye'de hem eğitim öğretim süreçlerinin önündeki antidemokratik engelleri kaldırıyoruz hem eğitim öğretimin fiziksel altyapısını güçlendiriyoruz hem de çocuklarımızın geleceğe daha iyi hazırlanmaları için bir çabanın içerisindeyiz."

Tekin, bu çalışmaları yaparken öğretmenlerin fedakarlıklarını göz ardı etmediklerinin altını çizerek, "Ne yaparsak yapalım, öğretmen arkadaşlarımız olmazsa, bahsettiğimiz çalışmaların hiçbir karşılığı olmayacağının farkındayım." dedi.

"Hayatınızın her aşamasında yanınızdayız"

Velilere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Tekin, "Öğretmenlerimizi, eğitimimizi, çocuklarımızı hep yabancı ülkelerle kıyaslayan yayınlar seyrediyorsunuz. Ben sizden şöyle bir istirhamda bulunuyorum, lütfen aynı kıyaslamayı veliler olarak kendiniz için de yapın." ifadesini kullandı.

Türkiye'de okulda çocuğu olan ebeveynlerin okuma oranlarının, OECD ortalamasının yaklaşık 3'te biri olduğu aktaran Tekin, çocukların iyi davranış sergilemesi ve akademik hayatlarını başarılı devam ettirebilmesinin, ebeveynlerin sorumluluklarını yerine getirmesiyle mümkün olduğunu vurguladı.

Tekin, mezun öğrencilere seslenerek, "Önünüzde yepyeni bir hayat başlıyor. Bizim bütün çabamız, sizin bu önünüzdeki yeni hayat diliminde sizi güçlü kılacak. Sizin daha sağlıklı bir şekilde mücadele etmenizi, bu ülkeye daha kuvvetli bağlarla bağlı olmanızı sağlayacak bir eğitim öğretim vermeye çaba sarf ettik. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hayatınızın her aşamasında sizin yanınızda olacağımızı taahhüt ediyorum." diye konuştu.

Törenin ardından Bakan Tekin, Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleriyle bir araya geldi.

Tekin ayrıca okulun öğrencilerince düzenlenen, Türkiye genelinden 200 öğrencinin katıldığı UMMUN'26 konferansında yer alan "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi" ve "Lozan Konferansı" komitelerine de katıldı.