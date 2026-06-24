  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli teknolojiler gücümüze güç katıyor Toygun gördü Kızılelma vurdu Karahasanoğlu sordu: Bu 100 bin avroluk pazarlık neyin karşılığı? İzmir'in göbeğinde yine çöp rezaleti! Halkaya bir isim daha katıldı: CHP'den istifa eden vekil AK Parti'de Uyuşturucu Batağından Dernek Desteğiyle Kurtuldu Rüşvet hortumunu kendine bağlamış! CHP'li Silifke Belediyesi’nde aile boyu vurgun! ‘Türkiye’den kaçın gençler’ diyen utanmazlar nerede? Gelen çoğalıyor giden azalıyor! Son dakika! Akdeniz’de korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi CHP’de koltuk kavgası yerele yansıdı Yeni başkan binaya çilingir ile girdi Tasarruf finansmanında ilk sırada: Eminevim’e altın ödül
Gündem Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti
Gündem

Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti

Edirne'de K4 dönemdir Keşen Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Özcan CHP'den istifa etti.

Koltuk kavgasının yaşandığı CHP'de olaylar bitmek bilmiyor.

İzmir'den sonra CHP'den ikinci belediye başkanı istifası geldi. Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti.

4 dönemdir Keşen Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Özcan 2024 yerel seçimlerinde yüzde 53.11'lik oy oranıyla belediye başkanı seçilmişti.

 

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

1956 yılında Keşan’a bağlı Seydiköy’de doğdu. İlkokulu Seydiköy’de, ortaokulu, Keşan Cumhuriyet Ortaokulu’nda, liseyi Edirne Lisesi’nde tamamladı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etti.

Mezuniyetinin ardından, Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1991 yılından 2003 Aralık ayı sonuna kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak görev yaptı.

Belediye başkan aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçildi.

Belediye Başkanlığı’nda ilk dönemini tamamlayan Özcan, 2009, 2014 ve son olarak da 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerde 4. kez belediye başkanı oldu.

Mehmet Özcan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye paralel yönetim tepkisi: Çerçi dükkanı gibi yok yok!
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye paralel yönetim tepkisi: Çerçi dükkanı gibi yok yok!

Gündem

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye paralel yönetim tepkisi: Çerçi dükkanı gibi yok yok!

Halkaya bir isim daha katıldı: CHP'den istifa eden vekil AK Parti'de
Halkaya bir isim daha katıldı: CHP'den istifa eden vekil AK Parti'de

Gündem

Halkaya bir isim daha katıldı: CHP'den istifa eden vekil AK Parti'de

Bir CHP’li daha partisinden istifa etti
Bir CHP’li daha partisinden istifa etti

Gündem

Bir CHP’li daha partisinden istifa etti

CHP’liler Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmeye devam ediyor! CHP’li vekil Türkiye’yi asılsız ithamlarla şikayet etti!
CHP’liler Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmeye devam ediyor! CHP’li vekil Türkiye’yi asılsız ithamlarla şikayet etti!

Gündem

CHP’liler Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etmeye devam ediyor! CHP’li vekil Türkiye’yi asılsız ithamlarla şikayet etti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23