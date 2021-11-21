Bulgaristan'da ikinci turu yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, resmi olmayan sandık çıkışı sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Rumen Radev kazandı.

Alphe Research şirketinin anketine göre, Cumhurbaşkanı Radev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova ikilisi, oyların yüzde 63,9'unu, Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov ve Albay Nevyana Miteva ikilisi de yüzde 33,1'ini aldı.

Seçime katılanların yüzde 3'ü, "Kimseyi desteklemiyorum" seçeneğinden yana oy kullandı.

Bulgaristan'da 6 milyon 660 bin kayıtlı seçmenin düşük ilgisi nedeniyle sadece 2,5 milyon seçmen oy kullanırken, seçimdeki katılım oranı yüzde 33,7 düzeyinde kaldı.

Türkiye'den ilk turda yaklaşık 90 bin oy gelirken, ikinci turda oy sayısı 23 bin dolaylarında oldu.

Katılımın yüzde 40,23 olduğu ilk turda Radev-Yotova ikilisi oyların 49,42'sini, Gercikov-Miteva ikilisi 22,83'ünü almıştı.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçim sonrası "rekor düzeydeki" düşük katılımla ilgili yaptığı ilk yorumunda, "(Bu yıl 4. kez sandık başına giden) vatandaşlar artık seçimlere katılmaktan, manipüle edilmek ve yönetilen skandalları izlemekten yorulup usandı." dedi.

Bulgaristan'da 1989'da sona eren komünist rejim sonrası 2016'da yine iki turda yapılan 8. cumhurbaşkanlığı seçimini, Rumen Radev, oyların yüzde 59,4'ünü alarak ile kazanmıştı. Katılım oranı da yüzde 51,62 olmuştu.

Rumen Radev kimdir? Bulgaristan Cumhurbaşkanı kim?

Rumen Radev 18 Haziran 1963'te dünyaya geldi. Ailesi Haskova şehrinde Slavyanovo bölgesindedir. 1982 yılında Haskovo Matematik Lisesi'nden altın madalya ile mezun oldu. 1987 yılında Georgi Benkovski Bulgar Hava Kuvvetleri Üniversitesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Maxwell Filo Sekreteri Okulu'ndan mezun oldu. 1994-1996 yılları arasında Rakovski Savunma ve Personel Yüksek Okulu'nda okudu ve buradan en iyi derece ile mezun oldu.

2016 yılının Ağustos ayında muhalefet partilerden Bulgar Sosyalist Partisi ve Bulgaristan Canlandırma Alternatifi taraflarından 2016 cumhurbaşkanlığı seçiminde aday gösterildi.

6 Kasım 2016 tarihinde yapılan seçimlerin ilk turunda Radev, %25,44 oran ile birinci oldu. 13 Kasım Pazar günü, seçimdeki ikinci turda GERB adayı Tsetska Tsacheva ile karşılaştı. Oyların %59,37'sini kazanarak seçimlerden birinci çıktı.